[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 46

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Dragon Quest III HD-2D Remake

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 14 november 2024

Dragon Quest III HD-2D Remake is een adembenemende nieuwe interpretatie van het geliefde meesterwerk en het begin van de Erdrick-trilogie. In deze game speel jij de zoon van een grote held. Deze held, Ortega, nam jaren geleden afscheid van zijn vrouw en kind en ging op reis om de aartsduivel Baramos te verslaan. Hij faalde, en sindsdien is Baramos nog altijd een gevaar voor de wereld. Nu, op zijn zestiende verjaardag, wordt Ortega’s enige kind ontboden door de koning van Aliahan en belast met een missie van ongekend belang: zet Ortega zijn reis voort, versla Baramos en red de wereld. Maar dit doe je niet alleen! Rekruteer verschillende bondgenoten en neem er drie mee die je helpen op avontuur. Hierbij kun je hun class, uiterlijk en stem zelf kiezen. Voor deze remake is er daarnaast een gloednieuwe class verzonnen: De Monster Wrangler.

LEGO® Horizon Adventures™

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 14 november 2024

In LEGO Horizon Adventures speel je met Aloy – alleen of samen met een vriend – in een luchtiger avontuur dan dat je misschien gewend bent van de Horizon-games op PlayStation. Maar ondanks de luchtige setting van deze game, wordt LEGO Horizon Adventures wel gemaakt door de Nederlandse Guerilla; de studio die opereert onder de PlayStation-paraplu. In het spel gaat Aloy op reis met een vrolijke maar gekke groep vrienden waarbij ze de wereld moet reden, en de geheimen van haar verleden zal ontdekken. De game zal alleen of samen met vrienden te spelen zijn.

Great God Grove

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 15 november 2024

Great God Grove is gemaakt door dezelfde studio achter Smile for Me. Deze keer neem je de rol aan van een postbode, die de wereld moet redden nadat de god van de communicatie is verdwenen. Eén keer per generatie komen de goden namelijk samen om het eind van de wereld uit te stellen. Deze keer is echter anders dan anders, als blijkt dat de ooit geliefde god van de communicatie verdwenen is. Maar niet voordat hij een hoop goddelijke gevechten startte. Iedereen is boos, en het is aan jou en je nieuwe ‘post-kanon’ om lijnen dialoog op te zuigen en deze aan de juiste personen te leveren. Op deze manier kun je puzzels oplossen… of gewoon kijken hoe mensen en goden reageren.

Wat verder verschijnt in de week van 11 tot en met 17 november:

12 november – Tetris Forever

14 november – LEGO Horizon Adventures – Digital Deluxe Edition

14 november – Little Big Adventure: Twinsen’s Quest

14 november – Debut Project”Cooking Café

14 november – Petit Island

14 november – NAIRI: Rising Tide

14 november – VED

14 november – Smoothcade

14 november – Voodoo Strikers

14 november – Deserted

14 november – Matsuro Palette

14 november – Irem Collection Volume 2

14 november – Bullet Runner

14 november – ATV Stunt Racing: Extreme Offroad Simulator

14 november – Slam and Roll

14 november – Heretic’s Fork

14 november – Mindcop

14 november – Rage of the Dragons NEO

14 november – 49 Keys

14 november – Miniatures

14 november – JankenUp!

14 november – Dorfs: Hammers for Hire

14 november – Drone World Tour: Flight Simulator

14 november – Platform 9 – NO WAY OUT

14 november – Anime Girls: Wasteland Shootout

14 november – Visa Control – USA Border Simulator

14 november – 4×4 Adventure: Rocky Pathways

14 november – Meowsterpiece Museum

14 november – EGG Console ‘Ys’ MSX2

14 november – Duckweed

14 november – SCP-087: The Stairwell Horror

14 november – Goblin Slayer – Another Adventure-

15 november – Land of Mushrooms

15 november – Who needs a Hero?

15 november – Cooking Arena: Doner Delight

15 november – A Good Gardener

15 november – Access Denied Escape

15 november – Mounted Knights Battle

15 november – Cat Clean Ocean

15 november – Snaky Snakes

15 november – Check and Slash

15 november – Shanghai Mahjong Solitaire Premium II

15 november – Bear Simulator: Ragnarok’s Rise Survival

16 november – 10-in-1 spellenbundel voor kinderen en peuters

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.