Survival horror game Amber Alert krijgt Switch-versie

Dolores Entertainment en Meatbread hebben aangekondigd te werken aan een Switch-versie van Amber ALert. Amber Alert is een body-cam survival horror game, waarin je als politieagent probeert een ontvoerde vrouw te vinden. De game kwam vorig jaar naar steam en staat nu dus in de planning voor de Nintendo Switch, al is het nog niet bekend wanneer deze zou moeten verschijnen. Een trailer om de console versie aan te kondigen is er wel alvast, deze kun je hieronder bekijken.

Waar gaat Amber Alert over?

In Amber Alert speel jij een politieagent die ’s avonds laat een telefoontje krijgt over een vermist persoon. Je krijgt een anonieme tip over haar locatie en, vastbesloten om deze vermissingzaak tot een goed eind te brengen, arriveer je alleen op de locatie. Wanneer je door een straat op weg naar het adres loopt wordt je echter overvallen door een onnatuurlijke stilte, en realiseer je je dat de wijk verlaten is. Te-midden van de donkere straat doe je een angstaanjagende ontdekking: een sinistere cult van vrouwenontvoerders zit achter deze verdwijningen, dezelfde cult die nu in de duisternis op jou jaagt.

Je doel is als volgt: vind de vermiste vrouw die nog in leven is, terwijl je de leden van de cult op afstand probeert te houden. Vind een weg door de verlaten huizen, straten en hide-outs en luister goed naar je omgeving. Deze game is gemaakt om moeilijk te zijn: je zult alles op alles moeten zetten om diegene die op jou jagen op afstand te houden. Luister naar de kleinste geluiden en gebruik de wapens die je tot je beschikking hebt, hoe nutteloos ze ook kijken. Weet dat je vaak dood zult gaan: de game gebruikt perma-death en na elke dood zul je opnieuw moeten beginnen, met nieuwe voorwerpen op nieuwe plaatsen, en vijanden die wellicht op compleet andere plekken zitten. Weet jij de vrouw op tijd te vinden?