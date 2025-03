Everhood 2 krijgt launch trailer

Everhood 2 verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch. Deze titel is het vervolg van de psychedelische ritme actie RPG Everhood. Dit nieuwe deel is minstens zo vreemd te noemen als de eerste, en om dat nog maar even goed duidelijk te maken is er nu een launch trailer verschenen. Hierin krijg je nog even goed een beeld van deze vreemde game. De trailer kun je hieronder bekijken. De game is momenteel te downloaden voor €19,99.

Betreed de wereld van Everhood, waar je de kleur van je ziel ontdekt en wat er zich achter de sluier van de dood bevind. Je zult lachen, je zult huilen en je zult zeker te diep in de afgrond staren voordat je doorhebt dat deze terug staart. Dans tussen de realiteiten als een ziel met een missie, die het zal moeten opnemen tegen magische wortels, Joan of Arc, heilige paddenstoelen en een mysterieuze Mind Dragon. Een MinD Dragon die het in zijn hoofd heeft om alles tot as te reduceren en de ondergang te veroorzaken van niet alleen dit universum, maar alle universums die er zijn en/of zullen zijn.

Vecht tegen talloze vijanden op meer dan 100 muzieknummers, waarbij je hun ritmische aanvalspatronen moet leren om ze te verslaan. Ontwijk aanvallen en val zelf aan door verschillende kleur-aanvallen te gebruiken die combos in explosies kan veranderen. Vind wapens, upgrade deze en ontmoet vele kleurrijke personages die op jou rekenen om de realiteit van hunzelf en de wereld te behouden. Een mysterieuze raaf vergezeld je op je vreemde reis door deze vreemde wereld, omdat hij besloten heeft dat jij waardig genoeg bent om de Mind Dragon te verslaan. Laten we maar hopen dat het zo is.