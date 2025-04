Switch 1 niet compitabel met Switch 2 dock

Voor velen klinkt het wellicht logisch en het lag ook in de lijn der verwachtingen, maar Nintendo heeft nu officieel bekengemaakt dat de Nintendo Switch 1 niet compitabel is met de Switch 2 dock. Dit geldt voor alle modellen van de originele hybride console, ook de OLED-variant. Nintendo plaatste de informatie op de Japanse Nintendo website. Voor wie toch nog de hoop had dat er sprake zou zijn van compabilteit, is die hoop nu definitief vervlogen.

Eerder maakte Nintendo al bekend dat ook accessoires voor de Switch 2 niet gebruikt kunnen worden op de Nintendo Switch 2. Denk hierbij aan de Joy-Con 2 controllers en de Nintendo Gamecube controller. De Nintendo Switch 2 zal op 5 juni dit jaar dan eindelijk in de winkels komen te liggen. Heb jij de console inmiddels al besteld? Laat het ons hieronder weten!