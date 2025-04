Nintendo deelt meer beelden van The legend of Zelda: The Wind Waker voor Switch Online

Nintendo deelt meer beelden van The legend of Zelda: The Wind Waker...

Zoals we allemaal weten wordt de GameCube bibliotheek op 5 juni toegevoegd aan het Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket. Deze nieuwe virtuele game bibliotheek lanceert met drie titels waaronder The Legend of Zelda: The Wind Waker. Nintendo heeft nu op hun Nintendo Today! app wat nieuwe beelden getoond van deze klassieke Zelda-game. In de beelden zien we hoe Link verschillende items gebruikt en hoe hij bekende muziek dirigeert. De beelden zijn te zien via de volgende tweet:

📰 [Nintendo GameCube™ – Nintendo Classics] The Legend of Zelda™: The Wind Waker Gameplay Video (Items)



— TodayNews (@TodayNewsBot) April 22, 2025

The Legend of Zelda: The Wind Waker is vanaf 5 juni exclusief speelbaar via het Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket van de Switch 2. Switch 1 bezitters kunnen helaas niet met deze klassieker en andere GameCube-titels aan de slag. Ben jij van plan om weer opnieuw met The Wind Waker aan de slag te gaan op de Switch 2 Of wacht jij liever op een port van de remake? Laat het weten in de reacties!