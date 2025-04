Nintendo Today! app toont video over Nintendo Switch 2 Pro Controller

Frequente bezoekers van de Nintendo Today! app zijn het bericht misschien al tegengekomen. Een van de nieuwsberichten van vandaag toont namelijk een video van de Switch 2 Pro Controller. Daarin wordt ingegaan op de nieuwe GL- en GR-knoppen van de controller. Deze bevinden zich aan de achterkant en zijn programmeerbaar. Dat betekent dat je er zelf functies aan kunt toewijzen. Ook toont de video de minijack koptelefoonaansluiting. Door de eigen audio-aansluiting is het mogelijk om in de tv-stijl modus een koptelefoon te gebruiken zonder dat je in de buurt van het Switch systeem zit.

Eerder schreven wij al over de kortere laadtijd en het lichtere gewicht van de controller in vergelijking met zijn voorganger. Ook de zogenaamde C-knop is nieuw. Met deze knop kun je een GameChat-sessie starten. Mocht je de Nintendo-Today! nog niet op je telefoon hebben staan, dan is die te downloaden in de Apple- of Google Play-store.

