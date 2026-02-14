Switch 2-editie Braid: Anniversary Edition is vandaag te koop

14 mei 2024 konden Switch-bezitters aan de slag met de Anniversary Edition van Braid. Het indiespel verscheen oorspronkelijk in 2008, maar vandaag is de game nóg mooier geworden dankzij een Nintendo Switch 2-editie! Die zorgt ervoor dat deze titel nu in handheld een resolutie heeft van 1080p en in de houder nu 4K ondersteund. Echter is dat niet het enige, want de texturen zelf zijn ook scherper gemaakt. Daarnaast kunnen spelers genieten van de verhoogde verversingssnelheid van 120hz. Deze extra’s krijg je voor maar €2,49 dankzij de upgrade pack, mits je het originele spel al hebt. Anders is er ook een volledige Switch 2-editie te koop voor €16,99.

Braid is een puzzel-avonturenspel waarin je in de huid kruipt van Tim, die een prinses probeert te redden van een monster. Gelukkig bezit hij over de raadselachtige kracht van tijd, waarmee hij de tijd kan terugspoelen, pauzeren en zelfs achterstevoren kan laten lopen. Beetje bij beetje zal het verhaal onthuld worden, waardoor de speler meer te weten komt over deze speciale jongen en zijn motivaties. Net als de Switch-versie bezit de Switch 2-editie ook over 12 uur aan ontwikkelaarscommentaar.

Wil jij jouw geheugen weer opfrissen door middel van de releasetrailer? Bekijk dan onderstaande trailer: