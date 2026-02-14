Darwin’s Paradox! krijgt een fysieke release

Limited Run Games heeft aangekondigd dat Darwin’s Paradox! een fysieke release krijgt voor de Nintendo Switch 2.

De game verschijnt in een standaardeditie en een collector’s edition. Kies je voor de collector’s edition, dan krijg je naast de game ook een slipcover, een cd met de soundtrack, een lithografie, een figuur, een gegraveerde houten pin en een genummerd certificaat van echtheid. In Darwin’s Paradox! speel je als Darwin, een slimme en nieuwsgierige octopus die uit de oceaan wordt gehaald en wakker wordt in een groot en gevaarlijk industriegebied. Met zijn bijzondere vaardigheden, zoals zwemmen en zichzelf camoufleren, moet hij langs machines, vallen en vreemde wezens zien te komen. Tijdens zijn avontuur probeert Darwin niet alleen te ontsnappen, maar ook een groter mysterie te ontrafelen dat grote gevolgen kan hebben. Pre-orders voor de fysieke edities zijn inmiddels geopend bij Limited Run.

Ga jij de fysieke editie bestellen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de foto van de collector’s editie!