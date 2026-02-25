Switch 2-versie van Balatro is nu beschikbaar

Balatro-fans opgelet: uit het niets is er ineens een Nintendo Switch 2-versie beschikbaar gesteld! De populaire poker-roguelike verscheen oorspronkelijk op 20 februari 2024 op de Switch, maar heeft vanaf vandaag dus een upgrade gekregen. Dat betekent dat het spel nu draait met 60 frames per seconde én dat er een optie is voor muisbesturing. De Switch 2-versie gaat voor een bedrag van €13,99 over de toonbank, al krijg je tot 3 maart 20 procent korting op jouw aankoop. Heb je de reguliere Switch-versie al? Dan is de upgrade zonder extra kosten te downloaden.

Balatro is een hypnotiserende, maar evenals bevredigende deckbuilder waarin je waanzinnige combinaties maakt. Dit doe je door onder andere door unieke jokerkaarten te gebruiken. Daarnaast moetje voldoende chips verdienen om de zogenoemde ”blinds” te verslaan. Tegelijkertijd zal, naar mate je vordert, verborgen bonushanden en decks ontdekken. Gaat het jou lukken om de overwinnen veilig te stellen of moet je toch nogmaals een potje spelen?

Hieronder is een trailer van Balatro (nogmaals) te bekijken.