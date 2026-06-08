Switch 2-versie voor Sea of Stars aangekondigd

In augustus 2023 verscheen Sea of Stars – na een lange aanloop – voor o.a. de Nintendo Switch. De game schoot bij de release uit de startblokken, want binnen 24 uur waren er al 100.000 exemplaren verkocht. Het passeerde bovendien binnen een week het jaardoel van Sabotage Studio. Inmiddels is de titel voor de Switch zowel digitaal als fysiek te koop. De kers op de taart die nog ontbreekt is een Switch 2-versie van deze geliefde retro-geïnspireerde turn-based-RPG. Maar het goede nieuws is…. die gaat er nu komen! Of beter gezegd: in Japan is de versie voor de Switch 2 zelfs al in de Japanse eShop te verkrijgen. Deze release bevat ook de Throes of the Watchmaker-DLC en kost 4400 yen.

Naar verwachting volgt een wereldwijde release spoedig (lees: vandaag?). Goed om te weten is dat het niet mogelijk lijkt om savedate van een Switch-versie van Sea of Stars over te zetten naar de Switch 2-versie. Zo geeft de Japanse eShop-beschrijving aan: ‘Deze titel is exclusief voor de Nintendo Switch 2. De software voor de Nintendo Switch (1) is apart verkrijgbaar. Let op dubbele aankopen. Er is geen compatibiliteit met de opgeslagen spelgegevens van de Nintendo Switch (1)-software. Wij vragen hiervoor uw begrip.’ Of dat bij ons ook het geval gaat zijn weten we pas zeker wanneer de Switch 2-versie van Sea of Stars ook bij ons uitkomt. Wanneer er meer details bekend zijn, zullen we dit bericht updaten.

Ga jij voor de Switch 2-versie van Sea of Stars?