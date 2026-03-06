Jaja, de Switch 2-editie van Stardew Valley is nu ook bij ons beschikbaar

Verrassing, de Nintendo Switch 2-editie van Stardew Valley is nu ook bij ons verkrijgbaar! Hier vind je het gratis upgradepack in de Nintendo eShop. Het betreft de volledige release inclusief de recente patch. Eric ‘ConcernedApe’ Barone gaf halverwege februari aan dat we de release binnen een paar weken mochten verwachten en dat is nu dus het geval. Eerste kerstdag leek het er even op dat de Switch 2-editie van Stardew Valley te downloaden was, maar al snel werd duidelijk dat het om een release in Amerika ging. Die bleek ook niet helemaal vrij van bugs, dus ontwikkelaar ConcernedApe koos ervoor die eerst op te lossen voordat hij de Switch 2-editie van Stardew Valley verder wilde uitrollen. De bugs zijn verholpen en dus is ook sinds vandaag de release in de Europese eShop een feit.

Mocht je de oorspronkelijke onthulling gemist hebben: de Switch 2-editie van Stardew Valley bevat muisbesturing, splitscreen voor vier spelers en online multiplayer voor acht spelers. Ook bevat het GameShare-ondersteuning, zodat Switch- en Switch 2-gebruikers die geen exemplaar van de game hebben ook mee kunnen doen.



Ga jij met de Switch 2-editie van Stardew Valley aan de slag?