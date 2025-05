Releasedatum bekend voor Throes of the Watchmaker DLC voor Sea of Stars

Vorig jaar augustus werd tijdens de Indie World Showcase nieuwe gratis DLC voor de indie-hit Sea of Stars aangekondigd. De release window die de Throes of the Watchmaker DLC meekreeg was voorjaar 2025. We hebben er even op moeten wachten, maar ontwikkelaar Sabotage Studio heeft nu dan eindelijk een concrete releasedatum bekendgemaakt. Vanaf 20 mei is Throes of the Watchmaker te downloaden voor alle eigenaren van Sea of Stars.

Deze DLC biedt meer dan 8 uur aan nieuwe content. Denk aan nieuwe gebieden, muziek, kerkers, mini-games, vijanden, puzzels en nieuwe speelbare personages voor Valere en Zale. In Throes of the Watchmaker kom je terecht in de miniaturen-klokwereld van Horloge. Een land dat bedreigt wordt door een vervloekte kermis. Om de tirannie te stoppen zullen hoofdpersonages Valere en Zale het moeten opnemen tegen de Poppenspeler. Gelukkig krijgen ze hulp van het nieuwe personage Arty. Lukt het jou om vrede te brengen naar Horloge?

Ben je nieuwsgierig naar de Throes of the Watchmaker DLC? Bekijk dan de nieuwe trailer hieronder! Of neem een kijkje op de officiële website van Sea of Stars: Throes of the Watchmaker DLC.