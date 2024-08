Sea of Stars krijgt gratis DLC in de lente van 2025

Sea of Stars was een regelrechte indie-hit toen de game vorig jaar uitkwam. Maar daar waar de invloeden van RPG-classic Chrono Trigger wat subtieler waren, ligt het bij de DLC er iets meer bovenop. Sea of Stars: Throes of the Watchmaker is tijdens de Indie World-presentatie getoond.

In Throes of the Watchmaker kom je in een miniaturen-klokwereld terecht die het beste is te omschrijven als een bizarre circus. Hoofdpersonages Valere en Zale veranderen in circusartiesten en krijgen hulp van het nieuwe personage Arty. Kun jij een eind brengen aan de tiran en vrede brengen naar de carnavalswereld van Horloge?

Sea of Stars: Throes of the Watchmaker staat gepland voor een release in de lente van 2025. En het beste nieuws? De DLC is volledig gratis! Redenen genoeg om deze ode aan klassieke RPG’s aan je collectie toe te voegen, dus.