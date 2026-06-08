The Mermaid Mask verschijnt volgende maand voor de Switch (2)

Voor wie genoten heeft van het moordmysterie-avontuur Tangle Tower uit 2019 is er goed nieuws! Want volgende maand verschijnt de opvolger: The Mermaid Mask. Dat heeft ontwikkelaar SFB Games – de studio achter de multiplayer-hit Snipperclips en Crow Country – bekendgemaakt. De titel komt zowel naar de OG Switch als de Switch 2 en verschijnt op 16 juli in de Nintendo eShop.

The Mermaid Mask is opnieuw een moordmysterie en het volgende deel in de Detective Grimoire-serie. Net als in de vorige game speel je ook nu weer als detectives Grimoire en Sally, die de taak hebben om nog een moord op te lossen. Deze keer is het een klassiek mysterie met een onmogelijke moord in een afgesloten kamer: kapitein Mortuga ligt dood naast een oude ketel aan boord van ’s werelds vreemdste onderzeeër, bemand door vage verdachten. Wederom kunnen we uitkijken naar een handgemaakte point-and-click-game met scherpe humor en lastige puzzels. Hoewel de puzzels overeenkomen met de stijl van de vorige game, zijn de aanwijzingen zelf nu volledig 3D. Het lijkt bovendien een titel te worden voor zowel fans van Tangle Tower als nieuwkomers. Want hoewel hetzelfde detective-duo terugkeert, functioneert The Mermaid Mask als een compleet nieuw, op zichzelf staand moordmysterie aan boord van een verlaten onderzeeër.

Nieuwsgierig geworden naar The Mermaid Mask? Bekijk dan vooral de aankondigingstrailer hieronder!