Switch-release The Knightling geannuleerd

Kijk jij ook zo uit naar The Knightling? Dan hebben we helaas slecht nieuws voor je. Saber Interactive en Twirlbound hebben aangegeven de Switch-release voor deze game te annuleren. Wel komt de game nog steeds uit op de andere aangekondigde platformen. Op 28 augustus, welteverstaan.

Wat is er gebeurd?

Het nieuws werd bekendgemaakt op het officiële Twitter-account van de game. Veel informatie over de reden achter de annulering stond er echter niet in dat bericht. De uitgever en ontwikkelaar laten weten dat de andere platformen goud zijn gegaan en dat het team zich volledig focust op het zetten van de puntjes op de i. Hoewel ze de teleurstelling begrijpen van iedereen die The Knightling graag op zijn Switch-console had willen spelen, is de boodschap duidelijk: deze release gaat er niet komen. Het is echter al best een tijdje geleden dat de game werd aangekondigd, toen de Switch 2 nog maar een gerucht aan de horizon was. Wie weet kiest het team er later voor om The Knightling uit te brengen op deze nieuwe console.

Een release voor de Switch 2?

Een Switch 2-release is op dit moment pure speculatie en zogeheten wishful thinking. Wij zouden dat in ieder geval wel zien zitten! In de preview die vorig jaar op onze website verscheen, was de redactie meer dan lovend over de vroeger build die toen is uitgetest. “Smaakt naar meer”, was het oordeel. Dat is ook niet zo gek als de The Knightling wordt vergeleken met games als The Legend of Zelda. Het is een open-world action game waarin jij als ridder in spe op zoek gaat naar je vermiste mentor, de legendarische Sir Lionstone. Er is ook een aanzienlijke rol weggelegd voor diens al even legendarische schild, genaamd Magnustego. Klinkt als een game die wat ons betreft thuishoort op de Nintendo Switch, of dat nu de huidige of de vorige generatie is. De tijd zal het leren.