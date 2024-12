Sword of the Necromancer: Resurrection krijgt releasedatum

Sword of the Necromancer: Resurrection werd begin dit jaar aangekondigd. De game is een remake van het origineel, een top-down pixel game die in 2021 verscheen. Deze nieuwe versie is volledig in 3D en heeft nieuwe gameplay die daarbij past. De game stond gepland voor release ergens dit jaar, maar heeft deze om verschillende redenen niet kunnen halen. Maar lang zal het niet meer duren, want Grimorio of Games heeft bekend gemaakt dat Sword of the Necromancer: Resurrection op 23 januari op de Switch verschijnt. Een nieuwe trailer is ook verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Sword of the Necromancr: Resurrection is een ‘reimagining’ van het origineel, en zal daarom ook grotendeels hetzelfde verhaal volgen. Je volgt Tama, een bodyguard met een verleden als bandiet, die probeert haar geliefde weer tot leven te wekken. Ze gebruikt hiervoor de verboden kracht van het zwaard van de Necromancer, waarmee ze een gevaarlijke kerker zal betreden. Deze kerker is tot de nok toe gevuld met gevaren en mysteries, en jij zal genoeg soul power moeten verzamelen om Koko terug naar het land van de levenden te brengen. de game bevat daarnaast een boel nieuwe cinematics en details, die dit verhaal nog meer tot leven brengen.