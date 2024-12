Trails in the Sky 1st Chapter komt volgend jaar herfst naar de Switch

Tijdens de Japanse Nintendo Direct eerder dit jaar werd The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st aangekondigd. Dit bleek een remake te zijn van The Legend of Heroes: Trails in the Sky, een game die origineel alleen op PC en Playstation verscheen. Tijdens deze Nintendo Direct werd er nog niet heel veel informatie vrijgegeven, maar daar is nu wat verandering in gekomen. Ontwikkelaar Nihon Falcom heeft namelijk aangegeven dat Trails in the Sky 1st Chapter, zoals de game zal gaan heten, aankomende herfst op de Switch verschijnt. Daarnaast is de game nu compleet in 3D, hebben cutscenes volledige voice-acting in zowel Japans als Engels en heeft de gameplay verschillende verbeteringen gekregen. Ook is er een nieuwe trailer verschenen, die kun je hieronder bekijken.

Trails is een Story RPG franchise die afgelopen jaar zijn 20ste verjaardag vierde. Om deze belangrijke mijlpaal te vieren is er besloten om het eerste deel van de serie een complete remake te geven. Dit deel is onderdeel van een saga dat uit drie delen bestaat: The Legend of Heroes: Trails in the Sky, The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, en The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd.

Het verhaal speelt zich af in Liberl Kingdom, een kleine natie in het zuidwesten van het continent Zemuria. Het verhaal volgt twee personages, Estelle Bright en haar geadopteerde broer Joshua. Zijn zijn samen op reis en aan het trainen om ‘Senior Bracers’ te worden, leden van een multinationale organisatie dat buiten de regering om werkt om de vrede te bewaren en burgers te beschermen. Tijdens hun reis leren ze veel nieuwe vrienden kennen, maar leren ze ook van een complot om de monarchie omver te werpen.