Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga komt in 2025 uit op de Switch

Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga komt in 2025 uit...

Twee series komen samen in Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga. Uiteraard zijn dat – je raadt het ongetwijfeld al – Ys en Trails in the Sky. De game moet ergens in 2025 uitkomen voor de Nintendo Switch. Een erg globale release window, maar meer is nog niet bekend. Wel kun je alvast de trailer bekijken:

Zowel Ys als Trails in the Sky staan bekend als action-RPG’s, maar de Alternative Saga is een heel ander genre, namelijk een fighting game. Personages uit beide gamereeksen nemen het tegen elkaar op in 1-tegen-1-gevechten. Kenners van de games weten misschien wel dat Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga geen nieuwe titel is, maar een remaster. Het origineel kwam in 2010 uit voor de PSP, en alleen in Japan. Het is nu voor het eerst dat de crossover fighting game ook in het westen te spelen zal zijn.

Dus, wat kunnen we van deze remaster verwachten? Hoewel het voor velen de eerste gelegenheid zal zijn om de game überhaupt te spelen, lichten we toch even de upgrades van deze vernieuwde versie toe. Uiteraard hebben de graphics een boost gekregen sinds 2010 – je speelt uiteraard in HD. Multiplayer is zowel lokaal als online beschikbaar (als je NSO hebt voor online, natuurlijk), dus je bepaalt zelf hoe jij je vrienden wilt inmaken. De game is voorzien van Engelse voice acting, ingesproken door stemacteurs van beide gamereeksen. Verder biedt Alternative Saga diverse wallpapers en soundtracks van verschillende Falcom-games.

Trails in the Sky Trails in the Sky is met deze aankondiging dubbel vertegenwoordigd in 2025. Eerder werd bekendgemaakt dat The Legend of Heroes: Trails in The Sky the 1st ook volgend jaar naar de Switch komt.

Is Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga er een die op jouw to-play-lijstje komt te staan? Laat het ons weten in de comments.