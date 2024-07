River City Saga: Three Kingdoms krijgt eind dit jaar een vervolg

Beleef de finale van het verhaal in de Three Kingdoms saga!

Arc System Works heeft aangekondigd te werken aan River City Saga: Three Kingdoms Next. Dit is een direct vervolg op de gelijknamige game die in 2022 op de Switch verscheen. Je kunt dus het vervolg op het verhaal verwachten en veel van de gameplay die je gewend bent, plus enkele nieuwe aspecten. Benieuwd geworden? De game werd aangekondigd door middel van een trailer, die je hieronder kunt bekijken. River City Saga: Three Kingdoms Next staat gepland voor 7 november.

In de River City Saga: Three Kingdoms games herleef je het verhaal van de Romance of the Three Kingdoms. Dit verhaal speelt zich af in het oude China, en gebruikt zowel historische als fictieve feiten om een rumoerige tijd aan het eind van de Han Dynasty te vertellen. Deze game maakt het nog net wat chaotischer (en komischer) dan normaal, waarbij je het verhaal van River City held Kunio volgt, die hier generaal Guan Yu vertolkt. Het verhaal gaat verder na de slag bij de rode muur en gaat door tot de historische climax bij de Slag op de Wuzhang-velden. Met meer dan 100 unieke River City personages kun je er in ieder geval van uitgang dat het niet om de normale manier gaat… of eindigt. En wacht… is dat een motor?