Tales of the Shire krijgt fysieke release

Na verschillende vertragingen is het eindelijk weer eens tijd voor goed nieuws over Tales of the Shire, vind je ook niet? Wat dacht je hiervan: deze cozy Hobbit-game krijgt een fysieke release. De verschillende partijen – iam8bit, Weta Workshop en Private Division – kondigden dit nieuws eerder vandaag aan. Net als de digitale versie komt de fysieke variant uit op 29 juli. Aangenomen dat er verder geen vertragingen meer zijn, natuurlijk.

Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game krijgt twee fysieke releases: de retailversie en de iam8bit Exclusive Edition. Beide bevatten de game op een cartridge (geen code-in-a-box dus) en een uitvouwbare kaart van Bijwater. De Exclusive Edition is misschien niet zo uitgebreid als sommige andere speciale edities van games die we hier langs zien komen, maar mooi is hij wel! Dankzij het mooie hoesje verdient hij sowieso een prominent plekje in je spellenkast. Wie de game pre-ordert, krijgt bovendien de digitale soundtrack erbij in de vorm van een downloadcode. Op deze website kun je desgewenst een pre-order plaatsen.

Anders dan de meeste Lord of the Rings-games die door de jaren heen zijn gemaakt, draait Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game niet om actie en veldslagen. In deze game, uitgegeven door Private Division, leef jij gewoonweg als een Hobbit. Je kruipt in het huisje van je eigen Hobbit, in het dorp Bijwater. Hier mag je onder andere je eigen huis versieren, je tuin verzorgen en vissen vangen. Ondertussen leer je je buren kennen en sla je – vanzelfsprekend – aan het koken. In een Hobbit-dorp draait het namelijk allemaal om eten, dus ga op zoek naar ingrediënten en leer de meest uiteenlopende gerechten koken. Zo zet je voor de dorpsbewoners een lekkere feestmaaltijd op tafel. De liefde van een Hobbit gaat immers door de maag.