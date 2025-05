Ook fysieke release voor Tomb Raider IV-VI Remastered

Als een verrassing zal het voor velen waarschijnlijk niet komen, maar ook Tomb Raider IV-VI Remastered krijgt een fysieke release. Eerder kreeg de eerste geremasterde Tomb Raider-trilogie al dezelfde behandeling, dus deze kon eigenlijk niet uitblijven. Wederom neemt Limited Run Games het project voor hun rekening.

Net als bij Tomb Raider I-III Remastered kun je ook hier kiezen uit twee edities: een standaardeditie en een Collector’s Edition. De eerste daarvan spreekt voor zich, maar de Collector’s Edition heeft natuurlijk wat meer te bieden. Naast een soundtrack met geselecteerde muziek uit de drie delen krijg je er ook een hoop goodies bij, zoals een sleutelhanger van Lara’s iconische pistolen. Wat nog meer? Speldjes van het Amulet of Horus en Iris en verschillende lithografen van Obscura-schilderijen. Dit alles zit verpakt in een al even iconische trapeziumvormige doos.

Tomb Raider IV-VI Remastered is sinds februari te spelen op de Nintendo Switch. Deze fysieke edities zijn vanaf 13 mei te pre-orderen op de website van Limited Run Games. De Collector’s Edition moet $ 79,99 kosten, de standaardeditie $ 29,99.

In Tomb Raider IV-VI Remastered kun opnieuw de titels Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles en Tomb Raider: The Angel of Darkness beleven. In alle drie de games kruip je in de huid van de inmiddels welbekende Lara Croft die verschillende dingen meemaakt. Zo ontdekt ze onder andere de verloren tombe van de Egyptische god Seth en vlucht Lara omdat ze wordt verdacht van een moord. Grafisch zijn deze titels natuurlijk lekker opgepoetst, maar er is ook nog de mogelijkheid om de titels met originele graphics te ervaren. Ga jij mee naar verschillende iconische locaties met mevrouw Croft?