The 7th Guest Remake aangekondigd voor de Nintendo Switch

Vertigo Games heeft aangekondigd te werken aan een Remake van The 7th Guest. En als je nog nooit van deze game gehoord hebt is dat niet raar, want het origineel komt alweer uit 1993. Wel is het zo dat de game toen behoorlijk populair was, waarbij zelfs Bill Gates zei dat het de ‘nieuwe standaard voor interactieve entertainment.” was. De game is een ‘interactive movie puzzle adventure game’ met een sinister plot, waarin live action beelden werden gebruikt naast de gameplay. En ja, ook deze remake zal live-action video performances bevatten. De game zal later dit jaar op de Switch verschijnen. Benieuwd geworden naar deze titel? Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

Zes gasten komen aan bij een groot landhuis, waar iets vreemds aan de hand is. Het landhuis is van de ontzettend rijke en teruggetrokken speelgoedmaker Henry Stauf, welke in de schaduwen een vreemd spelletje met de gasten lijkt te spelen. Een donkere kracht hangt over het huis, verhult in mysteries. Er wordt gepraat van een zevende gast, maar wie is dat? Wat wil Henry van hen en wie weet levend dit landhuis te ontsnappen? Het is aan de spelers om dit spookachtige landhuis te onderzoeken, waarbij de puzzels steeds een beetje moeilijker worden. Het gevaar schuilt in de schaduwen en niemand is veilig. Wat kraakt daar? Waarom flikkert dat licht? Langzaam maar zeker geeft het huis zijn geheimen vrij, maar tegen welke prijs?