Moonlight Peak demo nu te spelen, nieuwe trailer

Begin dit jaar is Moonlight Peak aangekondigd, een ‘supernatural life sim’ van XSEED en Little Chicken. De game komt over een maand naar de Nintendo Switch en Switch 2, maar voor iedereen die vooraf alvast van deze mysterieuze wereld wil proeven is er nu een demo verschenen. In deze demo kun je alvast kijken naar de mogelijkheden van de character creation, wordt je geïntroduceerd aan het dorp en zijn vreemde maar charmante inwoners, en krijg je alvast te maken met een aantal magische mini-games. De volledige game verschijnt op 7 juli. Een nieuwe trailer voor die datum is ook verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Ervaar het leven van een vampier in een magische stad vol weerwolven, heksen, zeemeerminnen en meer. Vestig je in het spookhuis van je familie en richt het in op een manier die past bij je eigen gotische gevoel voor inrichting. Bouw je eigen boerderijtje met magische gewassen en vee en raak bevriend met de lokale bevolking, elk een ander wezen van de nacht. Omarm de onsterfelijkheid en ontgrendel oeroude vaardigheden, word een meester in het brouwen van toverdrankjes en breid je grimoire uit met spreuken, alles voor een overvloedige oogst. Ontrafel het mysterie van de zeven families die Moonlight Peaks bevolken en breng dit stadje wat extra levensvreugde. Maar vergeet niet om je doodskist in te kruipen voor de zon opkomt!