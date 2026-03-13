Switch 2-versie Dread Delusion krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Uitgever DreadXP en ontwikkelaar Lovely Hellspace hebben aangekondigd dat Dread Delusion naar de Nintendo Switch 2 komt. Deze open-world RPG met retro graphics verscheen twee jaar geleden op Steam. Daar heeft het sindsdien een heleboel positieve reviews verzamelt. Of dat op de Switch 2 ook zo zal zijn kunnen we binnenkort uitzoeken, want de game verschijnt op 17 maart. De trailer die dit aankondigt kun je hieronder bekijken.

Dread Delusion is geïnspireerd door klassieke RPG’s uit de jaren ’90 en ’00, zoals King’s Field en The Elder Scrolls III: Morrowind. Dat is vooral te zien aan de retro 3D aesthetic die de game gebruikt, welke elke fan van RPG’s uit die tijd onmiddellijk zal herkennen. De game speelt zich af in een gebroken wereld. De oppervlakte gaat gebukt onder een vreemde on-dode vloek, terwijl de mensheid hun heil heeft gezocht in vliegende continenten in de lucht. Van enorme paddenstoel bossen tot mausoleums vol on-dode, er wachten in deze game een heleboel vreemde plekken en mensen op je. Maar waar gaat je queeste heen? Vind je een manier om de wereld te redden? Of gebruik je alle kracht die je vind voor jezelf? De game bevat een groot en diep verhaal, welke naar boven komt door de wereld en verschillende quests. Het geeft je daarnaast opties om de game op verschillende manieren te spelen. Ga je al vechtend dit avontuur te gemoed? Of praat je de NPC’s om, open je sloten en gebruik je verboden kennis om te krijgen wat je wil? Dit is jou verhaal…