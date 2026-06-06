Tenebris Somnia aangekondigd voor de Switch en Switch 2

New Blood Interactive en Saibot Studios hebben Tenebris Somnia aangekondigd, een 2D retro survival horror game. Interessant is dat een award winning film crew uit Argentinië aan de game heeft meegewerkt. Naast de pixel-art bevat de game namelijk vele cutscenes, welke allemaal live action zijn. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Naast deze aankondiging is er natuurlijk ook een trailer verschenen, die dit al even laat zien. Deze kun je hieronder bekijken. Tenebris Somnia verschijnt op 16 oktober op zowel de Switch als Switch 2.

Tenebris Somnia is een survival horror game in de stijl van klassiekers als Silent Hill of Resident Evil. Het enige verschil is dat het gemaakt is in een retro 2-D stijl 8- of 16-bit-tijdperk. Net zoals daar zul je moeten vechten om te overleven terwijl je puzzels oplost en het opneemt tegen de meest gruwelijke wezens. Het geheim van de game schuilt zich echter in de cutscenes, welke je het verhaal van een compleet ander perspectief meegeven. Deze live-action beelden zijn gecreëerd door een professionele en bekroonde filmcrew uit Argentinië, en laten goed zien wat er nou eigenlijk aan de hand is…