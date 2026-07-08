Nintendo Store past bezorgkosten aan, Nintendo Switch Online-leden krijgen voordeel

Nintendo heeft onaangekondigd hun verzendprijzen van producten uit de Nintendo Store aangepast. De online webshop waar ze naast games en consoles ook flink wat exclusieve merchandise verkopen zal hierdoor over het algemeen duurder worden. Nintendo Switch Online-leden krijgen hier wel een extra voordeel bij hun lidmaatschap.

Allereerst zijn pre-orders van meer dan € 49,99 altijd gratis geleverd op of rond de releasedatum. Dit geldt voor iedereen. De standaardbezorging (3-4 dagen) zal gratis worden voor bestellingen van € 219,99 (hiervoor vanaf €24,99), anders kost het € 5,99. Als je snellere levering wilt (de volgende dag) gaat het € 8,99 kosten.

Echter, als je lid bent van Nintendo Switch Online krijg je wat andere opties qua bezorgen.

De standaardbezorging wordt hierbij gratis bij aankopen vanaf € 1,- (hierdoor worden Platinum Point Rewards uitgesloten). De snelle levering is voor leden gratis vanaf € 219,99 en kost anders € 7,99.