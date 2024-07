The Karate Kid: Street Rumble aangekondigd voor Nintendo Switch

Wax on, wax off!

Fans van de jaren 80 kunnen tegenwoordig hun lol op. Na de terugkeer van de Ninja Turtles en Double Dragon, komt er deze week nog meer nieuws waar nostalgische millennials happy van worden. The Karate Kid: Street Rumble is namelijk aangekondigd voor de Nintendo Switch, zo leren we van Nintendo Life.

The Karate Kid: Street Rumble is een side-scrolling beat-em up die zoals TMNT Shredder’s Revenge. De game speelt zich af tijdens de eerste trilogie waarin Daniel-san het op moet nemen tegen de valsspelende Cobra Kai. Maar de grootste verrassing is de ontwikkelaar. Street Rumble wordt namelijk ontwikkeld door GameMill Entertainment. Inderdaad, dezelfde studio achter Skull Island: Rise of Kong. De game die vorige jaar een meme werd vanwege z’n slechte animaties.

Eerlijk is eerlijk, maar The Karate Kid: Street Rumble ziet er een stuk beter uit. Of de game ons net zo enthousiast maakt als de trailer nu doet, weten we vanaf 20 september 2024. Dan moet deze brawler namelijk uitkomen.