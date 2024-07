Ace Combat 7: Skies Unknown launch trailer gedeeld

Vertrouw op je vlieg- en vechtinstinct in Ace Combat 7!

Bandai Namco heeft een launch trailer gedeeld voor de Switch-versie van Ace Combat 7: Skies Unknown. De trailer is hieronder te bekijken. De game is gisteren verschenen voor PlayStation 4, Xbox One, PC en Nintendo Switch.

In Ace Combat 7 wordt je een piloot en trek je de lucht in. Ace Combat is een fotorealistische vlucht- en vechtssimulator-serie. In Ace Combat 7 vlieg je door de lucht met 360 graden vrijheid. Je moet vertrouwen op je vlieg en vechtinstinct om vijanden neer te halen en gespannen situaties te overwinnen.