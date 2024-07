The New Denpa Men is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

En het spel is nu al meer dan 100.000 keer gedownload!

Tijdens de Nintendo Direct van vorige maand werd The New Denpa Men aangekondigd. Het gratis te spelen spel is overigens vanaf vandaag al te downloaden via de Nintendo eShop. Bovendien is dat al door velen Switch-bezitters gedaan, waaronder misschien wel door jou. Er is namelijk met de wereld gedeeld dat de game al meer dan honderdduizend keer gedownload is. Om deze titel op jouw Nintendo Switch te zetten heb je 389 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

The New Denpa Men is een RPG waarin je mysterieuze wezens kan vangen met de naam, hoe kan het ook anders, Denpa Men. Elke Denpa Men heeft trouwens een eigen karakter, waardoor je goed moet kijken welk wezentje op dat bepaalde moment tijdens het avontuur het beste bij jou past. Tevens is het in dit spel mogelijk om jouw thuishaven aan te passen, even lekker tot rust te komen door te vissen en aan de slag te gaan met andere activiteiten.

Ben je benieuwd geworden naar The New Denpa Men? Neem dan een kijkje naar onderstaande gameplaybeelden, die afkomstig zijn van het YouTube-kanaal Handheld Players.