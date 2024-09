The Rocky Horror Video Game komt naar de Switch

Zijn er hier fans van The Rocky Horror Picture Show? Goed nieuws voor jullie: The Rocky Horror Video Game is aangekondigd en komt ook naar de Nintendo Switch. Dat heeft ontwikkelaar FreakZone bevestigd. Er is nog geen definitieve releasedatum bekend, maar uitgever Bit Bot Media richt zich op een release in oktober. Al lekker snel dus!

Een videogame gebaseerd op een cultmusical, hoe ziet dat er dan uit? De trailer geeft ons alvast een idee van wat we kunnen verwachten, en we kunnen alvast verklappen dat het barst van de retro vibes. Bekijk de video hieronder!

In The Rocky Horror Video Game beleef je het verhaal van Brad en Janet als nooit tevoren. Musical, film en dans worden ingeruild voor een 8-bit sidescroller. De rock-‘n-roll musical komt uit de jaren 70, en deze game reflecteert die speciale feel met zijn retrostijl. Ren, spring en ontwijk je een weg door het bekende verhaal, nu in een klassiek platformjasje gestoken. Fans van de muziek worden ook op hun wenken bediend, want veel bekende nummers zijn in de soundtrack te horen als 8-bit chiptune-versies. Let’s do the Time Warp again!

Leuk feitje: hoe ongebruikelijk het ook is van een musical een videogame te maken, is dit niet de eerste keer dat The Rocky Horror Picture Show zijn eigen videogame krijgt. In 1985 kwam The Rocky Horror Show uit op platformen als de Commodore 64. De game werd toen uitgebracht door CRL Group, die ook andere adaptaties zoals The War of The Worlds op hun naam hebben staan. In 1999 kreeg deze game zelfs een remake – Rocky Interactive Horror Show – waarbij de gameplay werd veranderd naar point-and-click. En waar niemand minder dan Christopher Lee terug te vinden is in een live-action cutscene.

Komende maand kunnen we echter in de nieuwste gameadaptatie duiken: The Rocky Horror Video Game. Ga jij ‘m spelen?