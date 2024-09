[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 40

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.



Kill Knight

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 2 oktober 2024

In Kill Knight speel jij een loyale ridder… of tenminste, dat was je. Verraden en verbannen naar “The Abyss” is er niet veel meer van je over, een ontheiligd lichaam in een ondood harnas. En in dit verbannen land heb je meer één doel: de laatste engel vermoorden. Vind en gebruik de zwaktes van je vijanden, beheer je materialen en gebruik je wraakgevoelens om alles wat in je pad staat te vermorzelen. Ga uitdagingen aan en verzamel nieuwe stukken harnas om je ridder nog dodelijker te maken. Creëer een unieke speelstijl met de vele wapens, zwaarden en uitrustingen en vind die laatste engel.

Kill Knight is een top-down shooter, waarin je je afdaalt door vijf verschillende lagen, de één nog dodelijker dan de andere. Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden om uit te kiezen, eveneens een Master Mode, waarin de vijf lagen gecombineerd worden in één lange arena challenge. Ook is er een global leaderboard en kun je de highscores van je vrienden zien.

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 4 oktober 2024

In SpongeBob Squarepants: The Patrick Star Game kruip je in de huid van, hoe kan het ook anders, Patrick Ster! In dit spel lijkt het een normale dag te worden zonder enige vorm van sensatie, totdat Patrick wakker wordt tenminste. De bekende roze ster uit SpongeBob Squarepants gaat de wereld namelijk helemaal op z’n kop zetten en daar mag jij bij helpen! Ga Skydiven met alleen een parasol (of helemaal niets), zoek schatten of leef je uit in Mevrouw Puffs Woedekamer. Gebruik alles wat je kunt vinden, van een rifzuiger tot een blik verf, om de wereld net iets meer “Patrick” te maken. Ga daarnaast uitdagingen aan opgezet door SpongeBob, Sandy, Mr. Krabs en anderen.

SWORD ART ONLINE Fractured Daydream

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 4 oktober 2024

Sword Art Online is al jaren een fenomeen. De franchise die ontstaan is uit een web novel-serie gaat over mensen die in levensechte virtual reality werelden vast komen te zitten met vaak dodelijke gevolgen. In Fractured Daydream betreed je een verstoorde versie van de wereld van Sword Art Online. Hier bepalen herinneringen wat er gebeurd. Zo komen dus verschillende elementen van bekende Sword Art Online werelden samen. Zo zie je de feeën van Alfheim Online, maar ook bekende eindbazen uit de oorspronkelijke Aincrad voorbij komen. Deze eindbazen kun je alleen proberen te bevechten, maar ook is het mogelijk om deze aan te pakken met maar liefst 20 man via online features. Speel met je favoriete Sword Art Online personages of pas ze aan naar jouw voorkeuren.

Wat verder verschijnt in de week van 30 september tot en met 6 oktober:

30 september – Planetiles

1 oktober – SWORD ART ONLINE Fractured Daydream – Premium Edition

1 oktober – SWORD ART ONLINE Fractured Daydream – Deluxe Edition

2 oktober – Dice Assassin

2 oktober – Damikira

3 oktober – PICROSS Records of the Shield Hero

3 oktober – Meiji Tokyo Renka Full Moon

3 oktober – I*CHU: Chibi Edition

3 oktober – Dawngrown

3 oktober – Nekograms

3 oktober – EGG CONSOLE ‘Silver Ghost’ PC-8801mkIISR

3 oktober – Rolling Football Player

3 oktober – Circus of TimTim

3 oktober – 1000 Questions Quiz! National Flag

3 oktober – Korean Drone Flying Tour Jeju Island-2

3 oktober – Pour Cappuccino 1000

3 oktober – Tower Hover

3 oktober – Zombie Derby Pixel Survival

3 oktober – Grand Gardens

3 oktober – Block&Shot

4 oktober – Skautfold: Into the Fray

4 oktober – Sweet Bakery Tycoon – Discovery Edition

4 oktober – All you need is Help

4 oktober – All you need is Help – The Lively FriendsBundle

4 oktober – Macho Shot

4 oktober – Urban Skater – Skateboard Delivery City Challenge

4 oktober – Zero the Kamikaze Squirell

4 oktober – Before Exit: Supermarket

5 oktober – Submarine Bubble

5 oktober – Flight Simulator Delivery – Cargo Business

