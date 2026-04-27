Nintendo Switch 2 Edition van Dinkum ontvangt releasetrailer

Donderdag 6 november 2025 verscheen Dinkum op Nintendo’s eerste hybride console. Vanaf de release wachtte sommige spelers al op een Switch 2-editie en die is inmiddels uit! Het goede aan dit nieuws is dat de upgrade volledig gratis te downloaden is via de Nintendo eShop. Je hebt daarvoor natuurlijk wel al de Switch-versie nodig, die trouwens op dit moment in de aanbieding is voor een bedrag van €15,99. Om te vieren dat de Nintendo Switch 2 Edition van Dinkum sinds afgelopen donderdag uit is, heeft Nintendo een releasetrailer geüpload.

Dinkum is een levenssimulatiespel met vele mogelijkheden. Zo kun je gewassen planten, dieren verzorgen en jouw eigen droomboerderij bouwen. Daarnaast is er ook een eiland te verkennen, waar onder andere vissen en insecten te vangen zijn. In de rode woestijnen en dichtbegroeide bossen ben je evenals in staat om op wilde dieren te jagen en materialen te verzamelen. Kortom: er is meer dan genoeg te doen in je eentje of samen met vrienden!