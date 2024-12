The Tale of Mara and Moa komt naar de Nintendo Switch

Uitgever QUByte Interactive en ontwikkelaar Cabana Game Studio hebben onthuld samen te werken aan de game The Tale of Mara and Moa. Uit de aankondigingstrailer die je hieronder kunt bekijken wordt duidelijk dat de game ook naar de Nintendo Switch gaat komen. De game verschijnt ergens in 2025. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.

The Tale of Mara and Moa is een actie-RPG waarin je speelt als Mara of Moa. Jouw missie is om jullie dorp te redden. Mara en Moa hebben namelijk een enorme fout gemaakt en zijn afhankelijk van de geesten van het bos om hun fout te herstellen en hun dorp te redden. Daarbij reis je door tropische regenwouden, zonnige stranden en moerassen. Onderweg verzamel je talismannen en vecht je met vijanden. In je gevechten benut je de kracht van de Zon en de Maan. Daarnaast ga je op zoek naar ingrediënten om mee te koken. Speciale recepten kunnen zomaar een geheime bonus geven.

Ben je benieuwd geworden naar The Tale of Mara and Moa? Bekijk dan de trailer hieronder en laat ons in de reacties weten of deze actie-RPG op jouw wensenlijstje komt!