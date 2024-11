Nederlandstalige trailer Professor Layton and the New World of Steam geüpload

Tijdens de Level 5 Vision van september dit jaar kregen we een nieuwe trailer van Professor Layton and the New World of Steam vol met gameplay voorgeschoteld. Echter was deze trailer in het Engels ondertiteld, maar daar is nu verandering in gekomen. Het officiële YouTube-kanaal van Nintendo Nederland heeft namelijk praktisch dezelfde video geüpload, maar dan met Nederlandse ondertiteling. Hierin komt overigens nog geen exacte releasedatum in voor, aangezien het spel nog steeds gepland staat voor ergens in 2025.

Wat wel opvallend is, is te zien aan het einde van de trailer onderaan dit artikel. En nee, ik heb het dan niet over het feit dat de gameplaybeelden nog niet definitief zijn. In een regel daarboven is namelijk te lezen dat het spel wordt uitgebracht in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans. In tegenstelling tot alle vorige delen, op het deel ”the Curious Village” na, zal Professor Layton and the New World of Steam de Nederlandse taal niet ondersteunen. Dit werd eerder al gespeculeerd, maar is nu dus officieel naar buiten gebracht.

Vind jij het jammer dat het allernieuwste Professor Layton-spel niet in het Nederlands te spelen is of vind je de Engelse taal ook wel prima bij deze games? Laat het ons weten in de reactie, wij zijn erg benieuwd!