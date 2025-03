Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 aangekondigd voor de Switch

Afgelopen maand gingen er al geruchten rond dat een remake van Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 in ontwikkeling is. Vandaag is dan ook officieel bevestigd dat Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 naar Nintendo’s hybride console zal komen. Tevens hebben we al meteen een releasedatum voor je én zijn de eerste beelden te bekijken in onderstaande trailer. De remake zal zowel fysiek als digitaal verschijnen en zal vanaf 11 juli dit jaar verkrijgbaar zijn.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 biedt de klassieke gameplay waar fans in de jaren 2000 enorm enthousiast over waren. De remake krijgt niet alleen sterk verbeterde graphics, maar ook behoorlijk wat nieuwe content waaronder nieuwe skaters, pittigere trucs, nieuwe muziek én voor het eerst in 10 jaar gloednieuwe parken! Bovendien zal deze nieuwe versie ook cross-platform online multiplayer krijgen.

Kijk jij er naar uit om Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 opnieuw te gaan beleven? Laat het ons hieronder weten!