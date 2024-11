Trailer Cuisineer introduceert aantal nieuwe functies

XSEED, Marvelous en BattleBrew Productions hebben een nieuwe trailer online gezet voor Cuisineer. Deze game, een roguelite/restaurant sim, verscheen zo ongeveer een jaar geleden op Steam, en komt begin volgend jaar naar consoles. De console versie zal een bult nieuwe content bevatten, zoals een nieuwe kledingkast functie, jaar lange festivals, en nieuwe wapens en boosts. In onderstaande trailer kun je alvast wat van deze nieuw efuncties bekijken. Cuisineer verschijnt op 28 januari op de Switch.

Cuisineer is een dungeon crawler waarin je in de huid kruipt van Pom. Deze jonge avonturier keert op een dag terug naar haar geboorteplaats Paell, waar ze het familierestaurant wilt managen. Echter komt ze er al snel achter dat de horecagelegenheid is gesloten vanwege hoge schulden. De enige manier om deze schulden af te lossen lijkt door het restaurant opnieuw te openen. En de enige manier om aan voedsel te komen blijkt al snel de ouderwetse manier te zijn: door het zelf te gaan halen! In een dungeon wel te verstaan! Vecht je een weg door de wereld buiten Paell, waar je je kookgerei gebruikt om tegen de meest ongebruikelijke monsters te verslaan. Gigantische kippen, vuurspuwende hete pepers en garnalen met zwaar geschut, versla ze en maak de meest verrukkelijke gerechten om te verkopen in je restaurant.