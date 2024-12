Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed update verbetert toegankelijkheid en moeilijkheidsgraad

De nieuwste update voor Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed op de Nintendo Switch brengt een aantal verbeteringen voor spelers die een meer toegankelijke en uitdagende ervaring zoeken.

Een van de belangrijkste toevoegingen is de Kleurenblindheidsmodus, die drie verschillende opties biedt om de game beter speelbaar te maken voor spelers met kleurenblindheid. Daarnaast heeft de update de moeilijkheidsgraad aangepast, vooral op hogere niveaus zoals Mutagen 60+ en 80+. Spelers kunnen nu minder levensdruppels krijgen en vijanden doen meer schade, wat zorgt voor een grotere uitdaging. Ook zijn er verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid, zoals de mogelijkheid om tutorials en schermschudden uit te schakelen. Deze veranderingen zorgen ervoor dat de game zowel voor nieuwe als ervaren spelers aangenamer is om te spelen. De update zorgt ervoor dat Mutants Unleashed nu nog beter is afgestemd op een breed publiek.

Heb jij de moeilijkheidsgraad al aangepast? Laat het weten in de reacties.