[Review] Mika and the Witch’s Mountain – Hartverwarmend

Begin 2023 lanceerde ontwikkelaar Chibig de Kickstarter voor hun nieuwste game Mika and the Witch’s Mountain. Deze werd een enorm succes en ze haalden meer dan een miljoen euro op. Vanwege het enorme bedrag werden er ook vele stretch goals behaald. Helaas zullen bepaalde stretch goals ten tijde van de release nog niet beschikbaar zijn in de game. Deze zullen later middels een update toe gevoegd worden. Met de release op 21 augustus is het natuurlijk tijd voor een review van Mika and the Witch’s Mountain. Wij hebben de game inmiddels uitgespeeld en kunnen je uitgebreid vertellen over dit hartverwarmende avontuur.

Mika wordt pakketbezorger

Het begint allemaal nogal abrupt. Mika wordt als test van de berg gegooid en moet weer boven zien te komen. Alleen dan zal ze opgeleid worden tot heks. Zoals je al een beetje kan verwachten, lukt dat haar niet. Ze stort vrij hard neer op de grond, op een manier dat ieder ander nooit zou kunnen overleven. Spijtig genoeg breekt ze bij haar val haar bezem en zonder bezem kan ze nooit terugkeren naar de top van de berg. Het geluk is echter aan haar kant, want een hulpvaardige dorpsbewoner wil haar best helpen met betere bezems. Al zal ze daarvoor wel geld moeten zien te verdienen.

En ja, wat kan jij nou als klein heksje? Nou, pakjes bezorgen. Het bedrijf dat pakjes bezorgt kan namelijk wel een nieuwe bezorgster gebruiken. Eenmaal daar aan de slag begint je avontuur. Zo maak je kennis met de bewoners van het eiland en leer je steeds beter vliegen op je bezemsteel. Zal Mika ooit weer terug kunnen keren op die hele hoge berg?

Bezorgen maar!

Hoewel het simpel klinkt, is pakjes bezorgen echt niet zo eenvoudig. Het gaat in het begin met heel wat horten en stoten. Mika heeft op dat moment nog slechts een middelmatige bezem die niet hoog kan vliegen. Ook daalt deze automatisch naar de grond, waardoor je telkens kleine sprongetjes moet uitvoeren met de X-knop. Anders blijf je nooit in de lucht en kan je niet over het water vliegen. En ja, pakketjes moeten overal op het eiland rondgebracht worden.

Bovendien is het bezorgen niet heel eenvoudig. Elk pakket heeft zo zijn eigen eisen. Sommige mogen niet nat worden, andere mogen dan weer nergens tegenaan stoten. Dan zijn er ook nog heel sporadisch pakjes die je binnen de tijd moet bezorgen. Daarom moet je altijd heel zorgvuldig je route plannen en vliegen. Mocht je het niet redden om aan de eisen te voldoen, dan verlies je een hartje. Als alle hartjes van het pakje op zijn, kan je het met B-knop resetten en opnieuw proberen. Zo blijft het altijd leuk genoeg en voel je nooit de druk om altijd perfect te presteren. Het droeg voor mij bij aan het cozy gevoel.

Cozy vliegen?

Om goed te kunnen vliegen is een prettige besturing van levensbelang. Persoonlijk had ik er wel wat moeite mee, maar dat had meer te maken met dat de X-knop bedoeld is voor springen. Dat was zo contra-intuïtief dat ik meermaals op de B-knop drukte om te springen. Alleen dan spring je niet, maar loos je een voor een de pakjes. Dat was niet zo handig wanneer je bijna op de eindbestemming bent. Uiteindelijk wen je overal aan, maar ik zou het waarderen als je zelf de besturing aan zou kunnen passen. Het vliegen zelf kan je niet per se vliegen noemen. Het is eerder te vergelijken met glijden. Pas als je betere bezems hebt gaat het meer op vliegen lijken doordat je gebruik kan maken van luchtstromen.

Al met al is Mika and the Witch’s Mountain een cozy game. Het verhaal is hartverwarmend en je kan zelf je eigen tempo bepalen. Wil je het verhaal zo snel mogelijk uitspelen, dan ben je zo’n vier uur bezig. Daarna is er echter nog genoeg te doen. Denk bijvoorbeeld aan side-quests, potten breken voor tarotkaarten en zoeken naar trails. Er is meer dan genoeg te doen en te beleven op dit eiland. Ik heb me er ook ontzettend mee vermaakt. In de toekomst zal ik zeker nog een playthrough doen en hopelijk maken ze dan meerdere savefiles mogelijk, want dat is er op dit moment nog niet.

Visueel ziet het er mooi uit. Het is kleurrijk en maakt je helemaal blij door de vrolijke uitstraling. Wel zijn er nog wat kleine problemen. Zo is het in de verte vrij wazig, staat er soms tekst achter een personage en zie je tijdens het vliegen over het water soms een zwarte lijn in beeld. Ook kan je op sommige plekken in stukken rots verdwijnen, maar dat was in mijn geval allemaal vrij onschuldig. Ik ben zelf niet tegen al te gekke bugs gelopen. Het irritantste was dan nog dat de muziek af en toe geheel wegviel. Maar op de momenten dat het er was, was het een lekker ontspannen muziekje. Precies wat je mag verwachten van een game als dit.