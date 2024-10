Sinds gisteren kunnen fans van Transformers aan de slag met een gloednieuw deel in de serie, namelijk Transformers: Galactic Trials krijgt launchtrailer. Om de release te vieren is onderstaande launchtrailer van het spel vrijgegeven. En er valt overigens ook écht iets te vieren! Dit jaar viert de Transformers-franchise namelijk diens veertigjarige bestaan.

De nieuwste Transformers-game maakt gebruik van het beste dat Transformers te bieden hebben: snelheid en kracht. In de verschillende levels race je in ‘alt mode’ als auto over de banen, waarna je in ‘bot mode’ in gevecht gaat met je tegenstanders. Dit kan natuurlijk als een van je favoriete Autobots, maar ook van de Decepticon-kant zijn er speelbare personages. Het spel gaat dit keer over Nemesis Prime. Hij heeft de Prime Relics gestolen, voorwerpen die de bezitter bijzondere krachten kunnen geven.

Ben jij een groot fan van de serie? En ga jij deze nieuwe titel in huis halen? Laat het ons hieronder weten!