Trash Goblin verschijnt deze maand op de Nintendo Switch

Spilt Milk Studios heeft laten weten dat hun wholesome shopkeeping game binnenkort op de Nintendo Switch verschijnt. Deze game verscheen een jaar geleden op Steam, en is daar sindsdien erg positief ontvangen. Of dat op de Switch ook zo zal zijn kunnen we eind deze maand ervaren, want de game verschijnt op 26 maart. De Switch versie zal daarnaast meteen de nieuwe 1.4 ‘New Horizons’ update bevatten, welke nieuwe quests, terugkerende personages, nieuwe trinkets, verbeteringen en meer bevat. Benieuwd geworden naar deze game? Hieronder kun je de trailer bekijken.

Trash Goblin is een rustgevende shopkeeping game waarin je voorwerpen, trinkets en andere hebbedingetjes verzamelt, vind, verbeterd en dan weer doorverkoopt. Vind vreemde voorwerpen die meeste andere mensen weg zouden gooien, maak ze schoon en combineer ze met andere voorwerpen om aan de rare vragen van je klanten te voldoen. Gebruik daarna je zuurverdiende geld om je werkplek groter te maken of je winkel in te richten op de manier die jij wilt. Met meer dan 300 trinkets om te vinden, 40+ personages om te leren kennen en 4 locaties waarin je kunt verkopen heb je genoeg te doen! Maar geen zorgen, want de game bevat geen tijdslimiet of andere druk.. je mag doen wat je wilt wanneer je wilt. Een heerlijke cozy shopkeeping game dus!