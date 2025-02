Trotseer de storm in Trident’s Tale

Tussen al het Pokémon-nieuws van vandaag door heeft gamestudio 3DClouds hun nieuwe game aangekondigd: Trident’s Tale. Als het goed is, komt de piratengame in mei 2025 uit voor de Nintendo Switch. Een exacte releasedatum is op dit moment nog niet bekend.

Het was ook wel weer tijd voor een nieuwe piratengame, toch? Sea of Thieves (die misschien ook naar de Switch komt) draait alweer een tijdje mee, en Assassin’s Creed: Black Flag nog een stuk langer. Trident’s Tale moet die zeeroverfantasieën weer gaan vervullen. De studio geeft aan dat het hele team hun hart en ziel in deze game hebben gestoken. Je speelt als de piratenkapitein Ocean door een verhaal van meer dan 15 uur, waarbij je op zoek gaat naar de Storm Trident. Bij een piratengame hoort natuurlijk een uitgebreide open wereld om met je schip te ontdekken. Die heeft Trident’s Tale ook, inclusief de nodige zeemonsters om het tegen op te nemen, eilanden om te verkennen, schatten om te roven en meer. Je trouwe schip is te upgraden en aan te passen aan jouw speelstijl, en het wordt bemand door de mensen die jij rekruteert. Elk bemanningslid heeft zijn eigen unieke persoonlijkheid en vaardigheden. Verder belooft 3DClouds ons interessante combat met zowel wapens als magie, en een dynamisch weersysteem op zee. Dat lijkt wat te beloven!

Bekijk de trailer hieronder om alvast een eerste indruk te krijgen: