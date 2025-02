Meer gratis promocodes voor Pokémon Go zijn onthuld

Vorige week verschenen er speciale codes voor Pokémon Go. Met deze codes kreeg je speciale opdrachten om verschillende Legendarische Pokémon te kunnen verdienen. Nu zijn er meer gratis codes gedeeld die spelers kunnen gebruiken. Zo kun je gratis energie krijgen die nodig is om Kyurem met Zekrom of Reshiram. Ook krijg je door een code die vandaag tijdens Pokémon Presents is gedeeld speciale dingen. Zoals de mogelijkheid om een Snivy, Tepig of Oshawott te vangen met een speciale achtergrond. Alle codes en hoe je ze inwisselt, vind je hieronder.

Om de codes te gebruiken moet je op deze site inloggen met je account en daar de onderstaande codes invullen. Iedere code geeft dus toegang tot een specifieke research. Wanneer je ze hebt ingevoerd krijg je een melding in de game en kun je aan de slag gaan.