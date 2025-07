Turbo Kid komt volgende maand naar Nintendo Switch

Het is alweer ruim een jaar geleden dat Turbo Kid werd aangekondigd voor Nintendo Switch. Sindsdien is het vrij stil gebleven en was er zelfs geen releasedatum bekend, ondanks het feit dat de game wel al sinds eind 2024 op pc te spelen is. Tot vandaag! Outerminds heeft laten weten dat de metroidvania op 5 augustus op de Nintendo-consoles verschijnt. Zo hoeven we ineens niet lang meer te wachten.

Wie zijn cultklassiekers kent, weet misschien dat Turbo Kid een film is die in 2015 uitkwam. Fans van de film riepen de makers op om ook een videogame te maken. Na een succesvolle Kickstarter-campagne is dat is deze gelijknamige game geworden, die als een direct vervolg op de film dient. In Turbo Kid staat de gameplay volledig centraal. Dat klinkt wellicht vanzelfsprekend, dus we leggen uit wat Outerminds daarmee bedoelt. Voor de lore-liefhebbers is er genoeg te vinden, maar wie daar niet op zit te wachten, kan dit deel van de game overslaan zonder dat dit afdoet aan de game-ervaring. Elke cutscene is door te spoelen, je hoeft geen lappen tekst te lezen, en krijgt het verhaal eigenlijk al mee door gewoon de game zelf te spelen. In Turbo Kid ben je niet alleen tot de tanden bewapend, maar je reist ook door de wereld met je trouwe BMX-fiets. Je vijanden mogen zich dus wel voorbereiden op een bruut maar stijlvol einde van hun virtuele leven.

Benieuwd geworden? Bekijk dan zeker even de gloednieuwe trailer die gelijk met de bekendmaking van de releasedatum is uitgebracht: