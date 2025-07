Nintendo Switch 2 Welcome Tour ontvangt promotievideo

Het is bijna niet te geloven, maar velen van ons hebben Nintendo’s tweede hybride console al bijna een maand in huis. Sinds diezelfde periode kun je aan de slag met Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Die game gaat al sinds 5 juni, voor een bedrag van €9,99, over de digitale toonbank. Desondanks vond Nintendo Nederland het tijd voor een promotievideo van deze titel. In dat filmpje, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken, komt in nog geen 40 seconden alles van het spel aan bod. Zo zien we de wereld, een quizvraag, een paar minigames en wat techdemo’s voorbijkomen.

Als jouw interesse na het kijken van de video is opgewekt, dan raad ik je aan onze review te lezen. Mocht je daarna zelf aan de slag willen gaan met Nintendo Switch 2 Welcome Tour, dan kun je die kopen via de My Nintendo Store of natuurlijk via de Nintendo eShop.

