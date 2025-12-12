Winnaars The Game Awards 2025 bekend – twee prijzen voor Nintendo

De The Game Awards 2025 is afgelopen, alle prijzen zijn uitgereikt. Grote winnaar van de show is Clair Obscur: Expedition 33 van de Franse Studio Sandfall Interactive. Zij wonnen maar liefst negen awards waaronder de prestigieuze Game of the Year. Met die negen prijzen gaan ze voorbij aan The Last of Us: Part 2 wat betreft recordhouder meest bekroonde game in de geschiedenis van The Game Awards (7 awards in 2020). De GOTY-award ging dus aan de neus van Nintendo voorbij. Naast Donkey Kong Bananza waren de andere genomineerden voor deze categorie: Death Stranding 2: On the Beach, Hades II, Hollow Knight: Silksong en Kingdom Come: Deliverance II.

Nintendo wint twee prijzen

Maar Nintendo wist wel twee andere prijzen in de wacht te slepen. Donkey Kong Bananza won de award voor Best Family Game. In die categorie won het van LEGO Party, LEGO Voyagers, Mario Kart World, Split Fiction en Sonic Racing: CrossWorlds.

Bananza Time! #DonkeyKongBananza wins Best Family Game at #TheGameAwards!



— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 12, 2025

De andere prijs die Nintendo mee naar huis nam was voor Mario Kart World in de categorie Best Sports/Racing. Het versloeg daarmee EA SPORTS FC 26, F1 25, Rematch en Sonic Racing: CrossWorlds.

#MarioKartWorld wins Best Sports/Racing Game at #TheGameAwards!



— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 12, 2025

Mocht je de hele show willen terugkijken of alle winnaars van alle 29 categorieën willen opzoeken, dat kan hier op de site van de Game Awards 2025.