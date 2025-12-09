Nieuws over toekomst Tomb Raider wordt tijdens Game Awards 2025 onthuld

Over twee dagen vinden in Los Angeles de Game Awards 2025 plaats. Dit jaar dingt er een grote Nintendo-productie mee naar de belangrijke Game of the Year-award, namelijk Donkey Kong Bananza. Maar naast dat we horen welke titel deze prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen, gaan we ook meer te weten komen over de terugkeer van Lara Croft! Met een bericht op het officiële Tomb Raider account op X wordt gehint op nieuws over de toekomst van de iconische gamefranchise:

Did you miss her? She missed you. 🔫



As just revealed in The Game Awards Vote in Fortnite map portal, tune in to @thegameawards on December 11 for a look at the future of one of gaming's most iconic franchises @tombraider#TombRaider #Fortnite #TheGameAwards pic.twitter.com/IiN3jPQSkS — Tomb Raider (@tombraider) December 8, 2025

Er zijn geen verdere details, behalve dat presentator Geoff Keighley op zijn X-account aangeeft dat dit een aankondiging is ‘die je niet wil missen‘. Deze teaser volgt op de recente surpriserelease van Tomb Raider: The Definitive Edition voor de Switch en Switch 2. Mocht je die gemist hebben, lees dan hier onze review. Eerder dit jaar al verscheen Tomb Raider IV-VI Remastered voor de Nintendo Switch. Wie weet wat we nog meer kunnen verwachten! Je kunt The Game Awards 2025 op 11 december live volgen via onderstaande livestream. Je zult er dan wel voor moeten opblijven, want de show start omgerekend naar onze tijdzone om 01.30 uur ’s nachts (donderdag op vrijdagnacht).

Hoop jij ook op de aankondiging van een nieuwe Tomb Raider-game?

Livestream Game Awards 2025