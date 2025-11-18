Nominaties voor The Game Awards 2025 zijn bekend

Zoals we aankondigden zijn gisteravond de nominaties voor The Game Awards 2025 bekendgemaakt. Vorig jaar leek Nintendo, ondanks een paar grote titels, een beetje ondervertegenwoordigd te zijn in de nominatielijst. Dit jaar dingt er wel een grote Nintendo-productie mee naar de belangrijke Game of the Year-award, namelijk Donkey Kong Bananza. Ook twee non-exclusives die de afgelopen maanden veel op deze website voorbij zijn gekomen – Hollow Knight: Silksong en Hades II -, maken kans op de prestigieuze prijs. Presentator Geoff Keighley onthult op X welke titels genomineerd zijn voor de Game of the Year. Dat zijn:

Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)

Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)

Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD / Nintendo)

Hades II (Supergiant Games)

Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)

Kingdom Come: Deliverance II (Warhorse Studios / Deep Silver)

29 categorieën

Uiteraard is dit niet de enige categorie waar prijzen te winnen zijn. In totaal gaat het om 29 (!) categorieën. Clair Obscur: Expedition 33 is met 12 nominaties de meest genomineerde titel. Gevolgd door Death Stranding 2 en Ghost of Yotei met ieder 8 nominaties. Hades II is in 6 categorieën genomineerd, Hollow Knight: Silksong in 5 en Split Fiction heeft 4 nominaties in de wacht gesleept. De andere grote Nintendo-titel van afgelopen jaar, Mario Kart World, moet het doen met een nominatie in twee categorieën: Best Sports/Racing en Best Family. In die laatste categorie heeft het trouwens concurrentie van Donkey Kong Bananza, Split Fiction, Sonic Racing: CrossWorlds, LEGO Party! en LEGO Voyagers. Ook niet de minste titels. De volledige lijst van alle 29 categorieën met de genomineerden vind je op de site van de Game Awards 2025.

Stemmen kan!

De uitreiking van The Game Awards 2025 vindt plaats op 11 december 2025 in Los Angeles. Wil jij ook je stem laten gelden? Dat kan tot 10 december via deze link. Zoals altijd wordt 90% van de stemmen door een jury uitgebracht en de overige 10% door fans. Niet vergeten: je kunt The Game Awards op 11 december live volgen via bijvoorbeeld YouTube. Kijk je mee?