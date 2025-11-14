Volgende week worden de nominaties van de Game Awards onthuld

Op maandag 17 november worden de nominaties voor de Game Awards onthuld. Dat heeft presentator Geoff Keighley op X laten weten. De nominaties worden bekendgemaakt via een livestream die om 18:00 uur zal plaatsvinden op YouTube en Twitch. Op 11 december wordt de awardshow zelf uitgezonden. Heb jij jouw game of the year al gekozen of ben jij nog een zwevende kiezer? Laat het hieronder weten in de reacties!

This Monday, the world finds out. 🌍#TheGameAwards nominations revealed LIVE:



⏰ Noon ET / 9am PT / 5pm GMT



🔔 Reminder: https://t.co/Qz3RLkSu2o pic.twitter.com/QD0defITUV — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 13, 2025