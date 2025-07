Ubisoft benoemt onaangekondigde game voor Switch 2

Ubisoft heeft een nog onaangekondigde titel in de maak voor de Nintendo Switch 2, dat liet Ubisoft CEO Yves Guillemot weten tijdens een recent gesprek over de financiële cijfers. De uitgever sprak over de line-up voor de komende maanden. Op dit moment is Star Wars Outlaws de enige Nintendo Switch 2-game die Ubisoft officieel heeft onthuld, maar daar lijkt het niet bij te blijven. Ubisoft heeft een paar mysterieuze titels in de maak en één daarvan zou naar de Nintendo Switch 2 moeten komen. Om welke game het gaat is vooralsnog onduidelijk. Ubisoft CEO Yves Guillemot zei hierover het volgende:

“Beyond the announced releases, we will have a couple of other titles to announce. What we can say is that it’s going to be paid contents of strong quality and we also have a game that will launch on the Switch 2.”

Eerder gingen geruchten dat Assassin’s Creed Shadows naar de Switch 2 zou komen, maar het is onduidelijk of Guillemot deze titel bedoeld. Ongetwijfeld krijgen we binnenkort meer te horen hierover.