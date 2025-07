[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 31

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Tales of the Shire

Prijs in de Nintendo eShop: €32,99– 29 juli

Anders dan de meeste Lord of the Rings-games die door de jaren heen zijn gemaakt, draait Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game niet om actie en veldslagen. In deze game leef jij het simpele leven van een Hobbit. Je kruipt in de huis van je eigen Hobbit, die zal leven in het dorp Bywater. Hier mag je onder andere je eigen huis versieren, je tuin verzorgen en vissen vangen. Ondertussen leer je je buren kennen en sla je, natuurlijk, aan het koken. In een Hobbit-dorp draait het allemaal om eten, dus ga op zoek naar ingrediënten en leer de meest uiteenlopende gerechten koken. Zo zet je voor de dorpsbewoners een lekkere feestmaaltijd op tafel. De liefde van een Hobbit gaat immers door de maag.

Dear Me, I was… [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €7,99– 31 juli

Dear me, I was… is een kort interactief verhaal dat je een prachtig verhaal laat ervaren. Dit wordt gedaan door middel van een artstijl die zelfs wat doet denken aan Another Code: Recollection. Het verhaal gaat over het opnieuw beleven van het leven van een vrouw. Tijdens die reis ontdek je de vele emoties en verhalen die bij dat leven horen.

Ninja Gaiden: Ragebound

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99– 31 juli

Ninja Gaiden: Ragebound combineert het beste van twee werelden: de klassieke gameplay en verhalen uit de 8-bit Ninja Gaiden-games en de intensiteit van de moderne 3D-versies. Het resultaat is een episch avontuur in een dezelfde soort wereld als de iconische serie. Het verhaal volgt Kenji Mozu, een jonge ninja die de Hayabusa Village moet beschermen. Terwijl Ryu Hayabusa in Amerika is, breekt de barrière tussen de menselijke en demonische werelden, waardoor een leger van monsters wordt losgelaten. Met strakke gameplay, verbluffende pixel-art en een nostalgische sfeer biedt Ragebound een geweldige uitdaging aan!

Wat verder verschijnt in de week van 28 juli tot en met 3 augustus

28 juli – Animal Strikers

28 juli – Explorer’s Collection

28 juli – Ad Aquilonem – Seto’s Journey –

29 juli – Mado Monogatari: Fia and the Wonderous Acedemy

29 juli – Mado Monogatari: Fia and the Wonderous Acedemy – Digital Deluxe Edition

29 juli – SCP Foundation: Universe Horror

29 juli – Day of the Shell

30 juli – Noctuary

30 juli – Morgan: Metal Detective

31 juli – Groove Coaster Future Performers

31 juli – Holo’s Hanafuda

31 juli – Handy Hockey

31 juli – Time Flies

31 juli – Spy Drops

31 juli – Spell Disk

31 juli – Troublemaker: Raise your Gang

31 juli – ION Shift

31 juli – Astral Takers

31 juli – Korean Drone Flying Tour: Hangang Park

31 juli – Date with Devils

31 juli – The Wizard of Bug

31 juli – Paws and Whiskers

31 juli – EGGCONSOLE ‘Manhattan Requim: Angels Flying in The Dark’ PC-8801

31 juli – Escape Game: The Odd Crime Scene

31 juli – Yosei Wars

31 juli – Zweep/Lucht/Vlieg

31 juli – Missing Owner

31 juli – Cook, Serve, Forever

31 juli – Find the Text

31 juli – Cats visiting the Cinema

1 augustus – Bowling Fever – Value Edition

1 augustus – Cloudy Valley

1 augustus – Pokettohiro

1 augustus – Esophaguys

1 augustus – Burger Chef Tycoon – Upgrade Edition

1 augustus – The Aquarium does not Dance

1 augustus – Airjet Fighter: Sky Assault

1 augustus – Mini Wheel racers: Turbo Toy Playground

1 augustus – Rookie Basketball Shoots

1 augustus – Capybara & Friends : Cozy Bundle

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.